В Беларуси готовят массовый слив личных данных в «супербазу» налоговиков 19.05.2022, 7:43

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Какие данные туда попадут?

В Беларуси с 2023 года намерены запустить «супербазу» доходов населения. Она предусматривает, что наниматели будут предоставлять налоговикам информацию обо всех доходах работников. Данные надо вносить в специальную базу о денежных поступлениях физлиц. Эти новшество предусмотрено обновленным с 1 января Налоговым кодексом. В МНС рассказали подробности этого нововведения.

Про какую базу вообще речь

С 1 января 2023 года налоговые агенты, то есть наниматели, должны будут представлять налоговой информацию обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Исключение хотят сделать только для доходов от выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), а также сведений, которые относятся к государственным секретам или банковской тайне.

Такую информацию наниматели будут передавать в электронном виде.

Журналист zerkalo.io как физлицо позвонил на прямую телефонную линию министерства по налогам и сборам, ее проводил глава ведомства Сергей Наливайко. Министр среди прочего пояснил, для чего вводят так называемую «супербазу» доходов населения, какой информации сейчас не хватает налоговой, чтобы соотносить доходы и расходы населения.

— База доходов физических лиц — это дополнительный плюс для законопослушного гражданина, легально работающего. На сегодня и так у нас достаточно источников, из которых мы получаем информацию. Но тем не менее есть моменты, которые мы не видим. И нам приходится у гражданина иногда уточнять, — уточнил Сергей Наливайко. — Условно говоря, мы видим у гражданина приобретение недвижимости, но не видим доходов, по базам их нет. Начинаем выяснять, а человек говорит, что получил дивиденды, что-то еще. Начинаем все это проверять, и выясняется, что мы человека зря побеспокоили, скажем так.

Какая сейчас есть информация у налоговиков по доходам населения. Министерство по налогам и сборам уже ведет базу данных учета доходов физлиц. Среди прочего у них есть информация по отчислениям в ФСЗН, пенсиям, пособиям, стипендиям, больничным, переводам из-за границы и многим другим выплатам. Эта информация поступает в Министерство по налогам и сборам для базы автоматизированной информационной системы учета доходов физлиц.

По словам министра, «когда введется эта база, то предполагается, что там без всяких пробелов, без всяких исключений будет вся информация агрегирована».

— Будет немного иначе строиться сама работа взаимодействия с информационными ресурсами. Если сейчас, допустим, мы львиную долю долю информации получает от фонда соцзащиты, и то, там не уровень заработной платы, а мы видим сумму отчислений в фонд заработной платы, и уже обратным счетом прикидываем, какая заработная плата. То здесь наниматель будет вносить все доходы. Тем более, что у нас есть такие случаи, когда доход выплачивается в натуральной форме, он тоже будет отражаться. И те же выплаты дивидендов, еще какие-то моменты. Все это наниматель будет вносить в эту базу.

Из других плюсов «супербазы» доходов министр называет то, что налоговая не будет «по-пустому беспокоить население».

— Мы стараемся так построить информационные базы, чтобы лишний раз законопослушного человека не дергать. Поэтому тем, кто легально работает, абсолютно нечего бояться. Его это никак не затронет с точки зрения поведенческой модели. Наоборот, все его доходы, даже те, которые пока в базе не отображаются, они будут видны. Расходы мы и так видим. Это будут видны доходы. Для гражданина тут абсолютно ничего не меняется, никаких опасений не должно вызывать. Сам механизм сопоставления доходов и расходов не поменяется.

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