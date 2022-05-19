Пропавшего экс-политзаключенного Артема Дубского нашли через пять дней на Окрестина 19.05.2022, 7:59

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После задержания активиста возили в больницу.

Бывший политзаключенный Артем Дубский, который пропал без вести после задержания неизвестными в Осиповичах, нашелся на Окрестина, сообщают могилевские правозащитники.

О местонахождении Артема его родственникам стало известно вечером 18 мая от следователя. Выяснилось, что 13 мая около 00.30 сотрудники Центрального РУВД Минска завезли Дубского в больницу. Спустя два часа они же его оттуда забрали. У мужчины зафиксировали ссадины лица, запястий, кровоподтеки туловища и конечностей, а также ушиб мягких тканей грудной стенки. Как ранее сообщал Артем, травмы он получил при задержании силовиками 11 мая. По этому поводу с семьей и связался 18 мая следователь.

Известно, что Дубского осудили якобы за распространение экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП). По информации Telegram-канала MAYDAY, на свободу он должен выйти 27 мая.

Правозащитники подчеркивают, что семья Дубского еще 13 мая обратилась в милицию по поводу исчезновения Артема. Однако никаких действий силовики не предприняли. Не помог даже визит к замначальника Осиповичского РОВД — он заявил, что на ответ у МВД есть десять дней. 17 мая в прокуратуру Осиповичского района была подана жалоба на бездействие силовиков.

Напомним, бывший политзаключенный Артем Дубский 10 мая приехал в Беларусь. Хотел навестить родных. Но на следующий день его доставили в КГБ. Правда, потом отпустили с требованием явиться позже. Днем 13 мая в Осиповичах неизвестные затолкали его в микроавтобус и увезли. До 18 мая семья не знала о местонахождении родственника.

За что Дубского признавали политзаключенным?

Артем Дубский — бывший активист «Молодого фронта». Фигурант «Процесса 14-ти». Он участвовал в акции протеста предпринимателей 10 января 2008 года. На акции задержали 14 человек.

Их судили по ст. 342 УК («Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). 7 июля 2009 года суд Осиповичского района приговорил его к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Международная правозащитная организация «Amnesty International» в 2009 году признала участников «Процесса 14-ти» Узниками совести. Международная общественность признала участников дела политзаключенным.

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