Денисовского человека впервые нашли в теплом тропическом климате 19.05.2022, 15:30

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Находка была сделана в Лаосе.

В пещере Кобры в Лаосе исследователи обнаружили древний зуб. Исследование белков показало, что он принадлежал ребенку, вероятно, девочке, в возрасте от 3,5 до 8,5 лет. Проанализировав форму зуба, ученые пришли к выводу, что, скорее всего, это был денисовец (Homo denisovensis), живший от 164 до 131 тыс. лет назад, пишет «Хайтек».

Исследователи также изучили внутреннюю часть зуба с помощью различных методов, включая анализ белков и трехмерную рентгеновскую реконструкцию. Авторы работы отмечают, что внутренняя структура зуба соответствует структуре моляров, обнаруженных в образце тибетских денисовцев. Он сильно отличается от современных людей, а также других древних видов, обитавших в Индонезии и на Филиппинах.

Исследователи отмечают, что отдельные кости представителей денисовского человека ранее находили только в Денисовой пещере на Алтае и в Тибете. Помимо редких окаменелостей, денисовец не оставил почти никаких следов своего существования — за исключением генов современного человека. В результате скрещивания с Homo sapiens остатки денисовцев можно найти в генетическом коде жителей Юго-Восточной Азии и Океании.

Ученые говорят, что новое открытие показывает, что денисовцы жили в этой части Азии и адаптировались к широкому диапазону окружающей среды, от холодных высот до тропического климата. Именно в Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена последние денисовцы могли встретиться и скрещиваться с современными людьми. Это позволило передать генетический код денисовцев современным жителям Юго-Восточной Азии.

View outside Cobra cave and over the alluvial plain.

#Denisova#Laos# pic.twitter.com/5Ut7ZI6gFm — Fabrice Demeter (@Indi750) May 17, 2022

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