Денисовского человека впервые нашли в теплом тропическом климате
- 19.05.2022, 15:30
- 1,062
Находка была сделана в Лаосе.
В пещере Кобры в Лаосе исследователи обнаружили древний зуб. Исследование белков показало, что он принадлежал ребенку, вероятно, девочке, в возрасте от 3,5 до 8,5 лет. Проанализировав форму зуба, ученые пришли к выводу, что, скорее всего, это был денисовец (Homo denisovensis), живший от 164 до 131 тыс. лет назад, пишет «Хайтек».
Thanks Renaud!#Cobracave #Denisovan #Laos pic.twitter.com/A5sy4HmiPH— Fabrice Demeter (@Indi750) May 18, 2022
Исследователи также изучили внутреннюю часть зуба с помощью различных методов, включая анализ белков и трехмерную рентгеновскую реконструкцию. Авторы работы отмечают, что внутренняя структура зуба соответствует структуре моляров, обнаруженных в образце тибетских денисовцев. Он сильно отличается от современных людей, а также других древних видов, обитавших в Индонезии и на Филиппинах.
Исследователи отмечают, что отдельные кости представителей денисовского человека ранее находили только в Денисовой пещере на Алтае и в Тибете. Помимо редких окаменелостей, денисовец не оставил почти никаких следов своего существования — за исключением генов современного человека. В результате скрещивания с Homo sapiens остатки денисовцев можно найти в генетическом коде жителей Юго-Восточной Азии и Океании.
Ученые говорят, что новое открытие показывает, что денисовцы жили в этой части Азии и адаптировались к широкому диапазону окружающей среды, от холодных высот до тропического климата. Именно в Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена последние денисовцы могли встретиться и скрещиваться с современными людьми. Это позволило передать генетический код денисовцев современным жителям Юго-Восточной Азии.
View outside Cobra cave and over the alluvial plain.— Fabrice Demeter (@Indi750) May 17, 2022
#Denisova#Laos# pic.twitter.com/5Ut7ZI6gFm