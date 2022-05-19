Банки Казахстана отказываются перечислять деньги белорусским компаниям 3 19.05.2022, 15:48

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Санкций боятся даже так называемые партнеры по ЕАЭС.

У белорусских частных предприятий возникли проблемы с перечислением денег из казахстанских банков, заявил на пресс-конференции в Минске председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин. Об этом пишет «Смартпресс».

«Буквально вчера мы получили информацию, что начались проблемы с перечислением из казахстанских банков на белорусские малые предприятия даже в российских рублях. Это совершенно новая ситуация для нас, которую надо осмыслить», – сообщил он.

По словам Калинина, в Беларуси планировали, что смогут проводить международные расчеты через банки Казахстана.

«И банки сначала сказали нам, что все будет замечательно – а сейчас мы получаем отказ от них. Мы хотели через Казахстан рассчитываться в евро, а сейчас невозможно провести даже российские рубли», – отметил председатель БСП.

Он отметил, что речь идет пока о «части казахстанских банков». «Они боятся попасть под санкции. Им своя рубашка ближе к телу», – добавил Калинин.

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