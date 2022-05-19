Оккупанты не смогли мобилизовать мужчин в захваченном Изюме 4 19.05.2022, 16:50

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Возле города продолжаются ожесточенные бои между ВСУ и российскими солдатами.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью для издания "Фокус" заявил, что оккупанты не смогли заставить мужчин в захваченном Изюме стать в ряды российской армии.

"У нас есть информация, что они пытались это сделать, но это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или – или. У нас нет информации, что кто-то вызвался стать в ряды ВС РФ", — сообщил глава Харьковской ОВА.

Синегубов добавил, что на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия между ВСУ и оккупационными подразделениями РФ.

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