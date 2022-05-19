Во Франции раскопали поселение с большим некрополем и кладом 19.05.2022, 17:42

Весь комплекс датируется приблизительно 2000 годом до нашей эры.

Французские археологи раскопали в Нормандии, на территории коммуны Бленвиль-сюр-Орн, остатки сельскохозяйственного и ремесленного поселения эпохи железного века с крупным некрополем. Жители поселения, существовавшего в VI веке до нашей эры — I веке нашей эры, собирали съедобных моллюсков, выращивали разнообразные зерновые и бобовые культуры и разводили скот. Судя по найденным в тайнике слиткам, а также монетам, остаткам утвари и шлака, они были умелыми металлургами. О результатах раскопок сообщается на сайте Национального института охранных археологических исследований Inrap.

Коммуна Бленвиль-сюр-Орн расположена примерно в десяти километрах от побережья Ла-Манша и в восьми километрах от города Кан — центра департамента Кальвадос на северо-западе Франции, в долине реки Орн. Древнейшие следы присутствия человека, найденные неподалеку от Кана, относятся к нижнему и среднему палеолиту (например, среднепалеолитическая стоянка Розель возрастом около 80 тысяч лет). Затем из-за похолодания последней ледниковой эпохи нормандский регион долгое время оставался незаселенным. Люди вернулись сюда лишь в конце верхнего палеолита, около 12 тысяч лет назад, и продолжили осваивать берега Орна в мезолитическую эпоху, а наиболее ранние следы оседлой жизни датируются средним неолитом (около 4500 года до нашей эры).

В Кане и его окрестностях раскопаны многочисленные памятники бронзового века. Ряд подобных находок археологи сделали и в пределах коммуны Бленвиль-сюр-Орн в 2021 году во время раскопок, предварявших крупные строительные работы. Это следы овальной в плане ограды, окружавшей поселение, фрагменты керамики, костей животных, орудия из кремня и другие находки. Кроме того, ученые раскопали рвы, которые, по-видимому, были частью погребальных сооружений. Весь комплекс датируется приблизительно 2000 годом до нашей эры (эпоха ранней бронзы).

Археологические изыскания были продолжены и в 2022 году. На этот раз исследователи из института Inrap во главе с Роланом Ле Гевеллу (Roland Le Guévellou) обнаружили остатки поселения, существовавшего на месте Бленвиль-сюр-Орн в эпоху железа, с VI века до нашей эры по I век нашей эры. Таким образом, люди жили в нем начиная с последнего периода раннего железного века (так называемый гальштат D, примерно 620–450 годы до нашей эры), в течение всего латенского периода (приблизительно 450–1 годы до нашей эры) и в начале галло-римской эпохи. Рядом с поселением был найден некрополь, который использовался почти 300 лет (приблизительно с 540 по 250 год до нашей эры).

Ученые реконструировали последовательность стадий развития, которые прошло поселение на протяжении этого времени. Сначала оно было небольшим и скромным, но с V века до нашей эры стало расширяться. Одновременно развивалась сеть связывавших его с соседними пунктами дорог, часть которых, по мнению археологов, восходит еще к эпохе бронзы. В III веке до нашей эры поселение было разделено на большое количество огражденных участков, внутри которых жители соорудили множество ям для хранения зерна. Столетием позднее оно претерпело серьезную перепланировку: была построена обширная ограда, пространство внутри которой разделялось рвом, изменились структурирующие поселение дорожные оси. Уже в римское время поселение было окружено четырехугольным рвом. Археологи нашли также относящиеся к этой эпохе колодцы и печи.

Карпологический анализ обнаруженных в ямах растительных остатков показал, что местные жители выращивали ячмень, просо, голозерную пшеницу и эммер (двузернянку, или полбу), а также бобовые культуры — горох и фасоль. По фрагментам костей археологи установили, что в Бленвиль-сюр-Орн разводили крупный рогатый скот, коз и свиней (в порядке распространенности). Кроме того, важным компонентом рациона, по крайней мере с III века до нашей эры, были моллюски — их по остаткам раковин выявлено 33 вида. Больше всего оказалось раковин мидий, церастодерм (сердцевидок) и перечных слизняков.

Археологи нашли в Бленвиль-сюр-Орн 250 фрагментов металлических изделий, среди которых — как предметы сельскохозяйственного назначения (лемехи, садовые ножи) или домашней утвари (дужка для котла, несколько ножей), так и украшения — например, фибулы, браслеты, поясная пряжка. Обнаружено также несколько монет, умбон — металлическая накладка на центральную часть щита, и несколько фрагментов металлургического шлака.

Но самой впечатляющей находкой стал клад, раскопанный в одном из углов окружавшего поселение рва: 29 слитков в форме прямых или витых стержней из золота, серебра и медного сплава. Предположительно, они могли играть роль своеобразных денег, подобно слиткам в виде колец, распространенным в Европе бронзового века. Значительная часть металлических предметов была найдена при раскопках примыкающего к поселению обширного кладбища. Из 167 артефактов, обнаруженных в некрополе, 101 — это ювелирные изделия из медного сплава.

Кладбище исследовано не полностью, но уже ясно, что оно представляет собой один из крупнейших некрополей в окрестностях Кана. Археологи раскопали шесть захоронений, устроенных по обряду кремации, 121 погребение-ингумацию и две ограды — квадратную со стороной 10 метров и прямоугольную размерами 10×13 метров. Человеческие останки найдены внутри и вокруг них, а также в засыпке канав, окружающих огражденные участки. Усопших укладывали на спину или на бок; 57,5 процента могил принадлежит взрослым, остальные — детям в возрасте от одного года. Младенческих погребений не найдено, и археологи предполагают, что они устраивались отдельно. Кремационные захоронения представляют собой простые керамические урны без какого-либо инвентаря. Все украшения, обнаруженные в некрополе — браслеты на запястья и щиколотки, шейные гривны, фибулы, перстни — принадлежат ингумационным погребениям.

Ученые планируют провести антропологические исследования найденных останков, в частности, изотопный анализ, который позволит уточнить особенности диеты жителей поселения. Обнаружение случаев кремации, по словам исследователей, также весьма важно: несмотря на малочисленность, они позволяют дополнить знания об этой плохо изученной для французского железного века погребальной практике. Кроме того, раскопки в Бленвиль-сюр-Орн предоставили ценную возможность проследить, как развивалось поселение в течение нескольких веков.

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