С марта цены на бумагу в Беларуси выросли практически в два раза 2 2.05.2022, 11:15

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По каким ценам ее можно купить сейчас.

С марта цены на офисную бумагу формата А4 в Беларуси выросли практически в два раза, вызвав на некоторое время даже ажиотажный спрос.

Intex-press побывал в пяти барановичских магазинах и посмотрел, есть ли в продаже бумага А4 и по каким ценам ее можно купить.

В конце апреля офисная бумага была в наличии во всех торговых точках, где мы побывали, однако цены на нее в разных магазинах существенно отличались.

В одном из книжных магазинов в центре города, пачку офисной бумаги «Xerox Performer» продавали за 50 рублей, в то время как в других магазинах, ее цена составляла от 33 до 35 рублей.

Цены на популярную бумагу российского производства «Снегурочка» также разнятся: за нее теперь просят от 36 до 39 рублей. Российскую бумагу «Maestro Standart» продают за 35 рублей. Польскую бумагу для печати «Office Copy» можно купить 39 рублей.

Появились и новинки «не совсем белой бумаги»: в магазинах теперь продают новый тип офисной бумаги цвета слоновой кости «SvetoCopy ECO». Она изготовлена без использования химикатов для отбеливания и стоит от 30 рублей.

— В начале марта, конечно был ажиотаж, бумагу мгновенно разметали большими партиями. Были проблемы с поставками. Но сейчас офисная бумага в наличии, дефицита на нее нет, купить можно без проблем, — рассказала продавец одного из магазинов.

По ее словам, сейчас уже цена на бумагу начала снижаться, хотя и остается высокой. Если в январе пачку популярной российской бумаги продавали за 18 рублей, то в начале марта она стоила 60!

А вот бумагу белорусского производства удалось найти только в киосках «Белсоюзпечати». Кстати, она оказалось и самой дешевой. Пачка с 500 листами А4 стоит 13 рублей.

— Такую бумагу берут неохотно, покупатели говорят, что она хуже по качеству, — призналась продавец киоска. — Зато проблем с ее поставками не было.

Дефицит офисной бумаги и ее подорожание возник в начале марта в России, после введения западных санкций. Оказалось, что российские предприятия не производят отбеливатели бумаги. В нашу страну офисную бумагу в основном завозили из России и Европы. Подорожание и дефицит ее в РФ, а также скачок курса валют, повлиял на стоимость бумаги и в Беларуси.

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