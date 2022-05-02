Польские клубы расторгли контракты с белорусскими и российскими бадминтонистами 2 2.05.2022, 15:28

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Подобное решение принято в лигах Германии и Дании.

Польские бадминтонные клубы расторгли контракты с белорусскими и российскими спортсменами, сообщает by.tribuna.com. Об этом рассказала россиянка Ольга Морозова, которая выступала за команду «УСК Хубал» из Белостока.

«Когда началась война, поляки еще рассматривали вариант, при котором российские и белорусские спортсмены могли продолжать выступать за польские клубы, так как клубные национальные лиги не находятся под эгидой международной или европейской федераций.

Но затем было принято решение о полном запрете нам играть в Экстралиге. Я знаю, что подобные решения приняли в лигах Германии и Дании, где также раньше играли россияне», – рассказала Морозова.

2 марта после начала военного вторжения России в Украину Всемирная федерация бадминтона отстранила белорусов и россиян от участия в международных соревнованиях.

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