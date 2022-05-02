Из-за паводка глубина затоплений в Гомельской области превышает 2 метра, и это не предел 1 2.05.2022, 16:22

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Еще одна беда пришла из РФ.

Гомельская область продолжает страдать от паводка. По данным на 2 мая, за прошедшие сутки уровень воды в реке Сож у города Гомель повысился на 12 сантиметров и составляет 569 см. Глубина затопления пойменных земель — от 21 до 239 см, сообщает ОСВОД Гомельской области со ссылкой на данные Белгидромета.

В то же время, по сведениям в суточной сводке МЧС, выявлены подтопления в Гомельском, Добрушском районах и в самом областном центре (подтоплены 22 подворья, 3 хозяйственных постройки, 1 участок дороги). Отмечается, что эвакуация жителей подтопленных подворий пока не требуется, пишет «Флагшток».

Паводок принес много проблем. Кроме того, что затоплены поля и огороды, из-за чего пока невозможно начать весенне-полевые работы, вода пришла во многие дома в Добруше: портится бытовая техника, мебель, полы. А по некоторым улицам в райцентре приходится передвигаться на лодках.

Тем временем в Гомеле полностью ушел под воду городской пляж. Традиционно страдают улицы Полевая и Луговая, боятся подтоплений и в гомельском микрорайоне «Монастырек».

Ожидается, что пик половодья уже вот-вот наступит, но уровень воды еще немного поднимется, а затем начнет спадать.

Нынешнее половодье можно назвать аномальным. Обычно на Полесье больше всего разливалась Припять — в том числе из-за притоков, которые приносят воду из Украины. Однако в этом году беда пришла из России: по информации гидрологов, причиной затоплений стал второй паводок — на восток Беларуси пришли воды из верховья российских рек, это совпало с проливными дождями, которые не останавливались в течение месяца. Норма осадков была превышена в три раза, сообщал телеканал СТВ.

Большая вода из России затопила именно Гомельскую область — там, где недавно стояли (и частично продолжают оставаться) российские войска, атакуя Украину.

Кстати, еще сильнее от паводка страдала соседняя Брянская область РФ — там повышение уровня воды в реках привело к затоплению более 700 приусадебных участков и 56 жилых домов, а также шести участков автодорог.

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