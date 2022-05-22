Вадим Кабанчук: Мы освободим всех политзаключенных 19 22.05.2022, 21:19

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Вадим Кабанчук

Белорусский боец полка Калиновского жестко обратился к ОМОНу.

Боец полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук в резкой форме обратился к ОМОНу и «вертухаям».

– Мы освободим всех политзаключенных, а те, кто этому помешает, они будут уничтожены. Это послание белорусскому ОМОНу и тем вертухаям которые издеваются сегодня над политзаключенными. — спите с этим и помните. Мы к вам придем. И это время наступит скоро, – сказал Вадим Кабанчук.

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