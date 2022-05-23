ВСУ уничтожили генерала авиации РФ, бомбившего украинские города 18 23.05.2022, 11:43

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Канамат Боташев

Что о нем известно.

Бойцы Вооруженных сил Украины в Луганской области сбили самолет российских оккупантов Су-25, за штурвалом которого находился генерал-майор РФ Канамат Боташев, пишет "Главред".

Российский оккупант был ликвидирован в результате попадания Stinger в самолет РФ в районе Попасной.

Комментаторы в российских соцсетях признают, что Боташев был уничтожен после того, как сбрасывал неуправляемые заряды на мирные украинские города.

"Первый заход НАР-ы (неуправляемая авиационная ракета, - ред.), второй бомбы. Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе", - рассказывают подробности уничтожения генерала-рашиста.

Не исключено, что Ботышев стал наемником в ЧВК Вагнер. О наличии у этого ЧВК собственной штурмовой авиации сообщали российские Telegram-каналы.

"Слухи об авиации над Попасной с нетрадиционной для ПКС России и ВВС Украины маркировкой таки появились. В мире сейчас тренд на каршеринг, оркестр уже давно пользуется плейншерингом, кто в теме, тот знает", - писали росСМИ.

Что известно о скандальном генерале-рашисте

Канамат Боташев – генерал-майор Вооруженных Сил Российской Федерации, 1959 г.р.

Был уволен из рядов армии еще в 2013 году. Боташев являлся фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировали уничтожение боевого самолета Су-27.

По информации Новой газеты Боташев в 2012 году прибыл в воинскую часть 23326-2, где попросил ее командира Евгения Олейника, своего товарища, "покатать" на Су-27УБ. Боташев сел в кресло второго пилота и вместе с Олейником они совершили несколько маневров в воздухе. Однако Боташев захотел выполнить фигуру высшего пилотажа "звон", после чего пилоты потеряли контроль над машиной и катапультировались. Их обоих уволили из рядов армии.

До этого Боташев командовал авиабазой "Балтимор" в Воронеже. Ранее там базировались бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-25. В настоящее время – бомбардировщики Су-34.

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