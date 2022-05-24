В Беларуси три месяца подряд падает промышленное производство 1 24.05.2022, 13:31

1,796

В отрасли фиксируются рост складских запасов и рекорды по долгам.

За 4 месяца промышленное производство в РБ сократилось на 2,5% к уровню прошлого года. В помесячной динамике рост выпуска отмечался только по итогам января (+7,2%). За февраль производство упало на 0,2% к отметке февраля-2021, за март – на 6,4% к уровню марта-2021, за апрель – на 10,6% к апрелю-2021, пишет сайт banki24.by.

В апреле выпуск промышленности сильно снизился на фоне высокой базы прошлого года. В мае стоит ждать смягчение эффекта базы и падение к 2021 году может быть не таким сильным.

На срезе территорий выпуск за 4 месяца снизился в Минске и во всех областях, кроме Гродненской. Гродненская область в плюсе за счет работы АЭС, обрабатывающие флагманы в этом регионе тоже в минусе.

В апреле-2022 производство упало везде, кроме Гродненской области (+7%): в Брестской – на 15,8% к 2021 году, в Витебской – на 15,3%, в Гомельской – на 11,1%, в Минской – на 22%, в Могилевской – на 5%, в Минске – на 13,2%.

На 1 мая складские запасы в промышленности достигли 7,400 млрд BYN (согласно Белстату). За скользящий год рост суммы складских запасов составил 33,4%, к уровню начала 2022 года – 35,9%.

По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на отчетную дату составили 66,8%. Месяцем ранее (на 1 апреля) относительный уровень запасов готовой продукции был равен 59,9%, а на 1 мая 2021 года – 59,1%.

Кадровый вопрос и зарплаты

В январе-марте 2022 года флагманы промышленности уволили 30,4 тыс. человек, а приняли 28,9 тыс. Таким образом, за 3 месяца чистый отток кадров составил около 1,5 тыс. человек. Соотношение принятых и уволенных в промышленности составило 94,9% (при 91,7% по экономике).

Среднесписочная численность работников у флагманов отрасли сократилась в 1 квартале на 2,6% к сопоставимому периоду 2021 года. Справочно: среднесписочная численность в целом по экономике упала на 2,9%.

Почасовая зарплата в промышленности за 1 квартал составила 10,2 BYN против 8,8 BYN в 2021-м (9,6 BYN и 8,3 BYN по экономике). За 3 месяца промышленники отработали 462 часа (при 476 часов по экономике).

Финансовый аспект

Финансовое положение флагманов отражает рентабельность продаж. За январь-март 2022 года средняя рентабельность по промышленности составила 9,6% (при 8,3% по экономике).

Медианная рентабельность у лидеров отрасли существенно ниже. Это видно по доле организаций с рентабельностью ниже нуля (убытки от продаж) и компаний с рентабельностью в пределах 0-5%. В первой группе за 1 квартал оказалось 19% флагманов отрасли, во второй – 25,7%.

По итогам 3 месяцев 44,7% флагманов промышленности имели рентабельность до 5% и 33,9% флагманов – рентабельность от 10% и более. Порядка 8,9% флагманов промышленности показали рентабельность 20+%, 2,4% флагманов – рентабельность 30+%.

Состояние расчетов

На 1 апреля 2022 года суммарные долги флагманов промышленности составили 105,3 млрд BYN (максимум за период наблюдений). Предыдущий рекорд задолженности продержался всего месяц. По сравнению с 1 января обязательства промышленников выросли на 12,4%.

Внутри промышленности больше остальных задолжали валообразующие компании обрабатывающих отраслей – 73,7 млрд BYN (+7,9% к началу года). Долги флагманов энергетики составили 26,4 млрд BYN (+16,7%), добывающих предприятий – 4,6 млрд BYN (+29%).

За январь-март 2022 года флагманы направили на погашение кредитов банков и займов 12,9 млрд BYN (-7,4% к 2021 году). На эти цели промышленники потратили эквивалент 30,4% выручки (среднее по экономике – 25,1%).

Снижение объемов выплат в пользу кредиторов связано с высокой базой прошлого года. В начале 2021-го Белорусский металлургический завод получил господдержку, что отразилось в статистике бурным ростом погашений.

В обрабатывающей промышленности удельная долговая нагрузка составила 34,7% от выручки. Флагманы обрабатывающих отраслей направили кредиторам 11 млрд BYN (-7,4% к 2021 году).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».