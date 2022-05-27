Вадим Кабанчук: Наша основная миссия – поставить точку на режиме Лукашенко 1 27.05.2022, 19:43

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Полк имени Кастуся Калиновского готовится к освобождению Беларуси.

Заместитель командира полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук рассказал «Белсату», какую подготовку проходят белорусы в ВСУ, насколько высок их боевой дух и в чем заключается, по его мнению, миссия калиновцев.

Вадим – один из основателей движения «Зубр» и спортивно-патриотической организации «Край», член «Молодого фронта» и Белорусской христианской демократии, бывший политзаключенный. Белорус борется с режимом Лукашенко с 1997 года, был неоднократно задержан по политическим мотивам, обвинен по ст. 186.3 и ст. 187 ч. 2 УК РБ, почти 6 месяцев провел в СИЗО-1.

Вадим считает Россию общим врагом Беларуси и Украины. В рядах добровольцев – с 2014 года, ветеран АТО на востоке Украины.

Когда Россия напала на Украину в феврале 2022 года, наш герой сразу же присоединился к рядам белорусских добровольцев, защищал васильковское, выжгородское и бучанское направления.

Сейчас Вадим отвечает за тактическую подготовку новобранцев. Белорусские добровольцы приобретают уникальный опыт, проходят боевое слаживание, крепят воинское братство, чтобы, освободив Украину, идти освобождать Беларусь.

«Задушим кацапов здесь, начнут валиться, зашатается путинский режим, и тогда возьмемся за лукашистов. Вот это наша основная миссия. Поставить точку на этом режиме, который затянул свое существование более чем на 27 лет», – определяет миссию калиновцев Вадим Кабанчук.

Батальон имени Кастуся Калиновского уже развернут в полк, в состав которого входит батальон «Литвин» и батальон «Волот», названные в честь погибших белорусских воинов. Уже шестеро белорусов погибли, защищая свободу и независимость Украины:

Илья (Литвин) Хренов

Дмитрий (Террор) Апанасович

Алексей (Тур) Скобля, Герой Украины посмертно

Дмитрий (Ганс) Рубашевский, народный герой Украины

Константин (Феникс) Дзюбайло, имел благодарность от президента Украины

Павел (Волот)

Несмотря на потери, боевой дух наших солдат очень высок.

«Особенно после того как все увидели, что они [российские солдаты – прим. «Белсат»] натворили в Буче, в Киевской области. Все понимают, что этот сброд нужно выбросить из Украины, а желательно вообще развалить. Ведь существование самого этого государства, РФ, оно будет всегда создавать угрозу для всех своих соседей».

Украинский журналист Роман Кабачий рассказал об отношении украинцев к белорусам. Этому вопросу он посвятил статью. Он подчеркивает, что белорусы, которые воюют на стороне Украины, в лукашенковское государство вернуться не смогут, они смогут вернуться только в свободную Беларусь.

«Даже способные думать украинцы не понимают, что белорусов нужно поддержать, и что не может быть над нашими государствами черная дыра в 80 км от Киева, и нужно сделать все для того, чтобы Беларусь стала демократической», – говорит Роман.

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