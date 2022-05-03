Полина Шарендо-Панасюк: Не отступаем, не останавливаемся 3.05.2022, 16:14

Полина Шарендо-Панасюк

Белорусы не позволят накинуть ярмо на свои шеи.

Политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк обратилась к белорусам с очень искренним письмом. Она поблагодарила всех за поддержку:

— Позвольте поздравить вас с пасхальными праздниками и поблагодарить за поддержку в мой адрес! Ваши действия, как и солидарность других белорусов со мною в течение апреля, полностью опровергают тот штамп, мол, все «забыли» «и никому мы не интересны». Как будто можно махнуть рукой на справедливость и забыть о свободе. Это удел рабов, а белорусы, слава Богу, из этого состояния вышли, и я верю, уже не позволят никогда накинуть ярмо на свои шеи. Не отступаем, не останавливаемся! Мы вместе!».

В Гомельской колонии 7 апреля Полину Шарендо-Панасюк незаконно осудили по ч. 2 ст. 411 ГК (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). Суд назначил ей в дополнение к двум годам заключения еще один год в колонии.

Поддержите политзаключенную: СИЗО-3, 246003, г. Гомель,ул. Книжная, 1а

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