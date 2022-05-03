Парламент Румынии упразднил группы дружбы с Беларусью и РФ

Парламент Румынии упразднил группы дружбы с Беларусью и РФ2
- 3.05.2022, 19:50
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Такой шаг призван продемонстрировать солидарность с украинским народом.
Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат принял решение об упразднении групп дружбы с Беларусью и Россией. Голосования прошло 3 мая. За проголосовали 356 парламентариев, против – пять, три человек воздержались, сообщает antena3.ro.
Распустить группы дружбы предложила Румынская группа межпарламентского взаимодействия. Такой шаг призван продемонстрировать солидарность с украинским народом, который стал жертвой незаконной военной агрессии со стороны России.