Парламент Румынии упразднил группы дружбы с Беларусью и РФ 2 3.05.2022, 19:50

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Такой шаг призван продемонстрировать солидарность с украинским народом.

Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат принял решение об упразднении групп дружбы с Беларусью и Россией. Голосования прошло 3 мая. За проголосовали 356 парламентариев, против – пять, три человек воздержались, сообщает antena3.ro.

Распустить группы дружбы предложила Румынская группа межпарламентского взаимодействия. Такой шаг призван продемонстрировать солидарность с украинским народом, который стал жертвой незаконной военной агрессии со стороны России.

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