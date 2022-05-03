закрыть
3 мая 2022, вторник, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Парламент Румынии упразднил группы дружбы с Беларусью и РФ

2
  • 3.05.2022, 19:50
  • 2,502
Парламент Румынии упразднил группы дружбы с Беларусью и РФ

Такой шаг призван продемонстрировать солидарность с украинским народом.

Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат принял решение об упразднении групп дружбы с Беларусью и Россией. Голосования прошло 3 мая. За проголосовали 356 парламентариев, против – пять, три человек воздержались, сообщает antena3.ro.

Распустить группы дружбы предложила Румынская группа межпарламентского взаимодействия. Такой шаг призван продемонстрировать солидарность с украинским народом, который стал жертвой незаконной военной агрессии со стороны России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников