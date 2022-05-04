Крокодил раскрыл ученым секреты древней китайской цивилизации 4.05.2022, 8:30

2,112

Новый вид ископаемой рептилии был найден на юге страны.

Частично окаменелые останки гигантского вымершего крокодила, который мог быть ритуально обезглавлен, объясняют, как могли развиваться современные виды крокодилов. Обнаруженный на юге Китая новый вид, по оценкам, имел длину 6 метров и был главным хищником в своей среде. Миграция человека в южный Китай и последующая охота могли привести к его исчезновению всего несколько сотен лет назад. Открытие может повлиять на знания о древней китайской цивилизации. Об этом пишет The History Blog.

Исследователи из японских и китайских университетов изучили два экземпляра, один из которых был убит в 14 веке до нашей эры, а другой - в 10 веке до нашей эры. Это крокодилы с тонкой мордой, но принадлежащие к семейству гавиалов, третьему выжившему семейству современных крокодилов наряду с остроносыми крокодилами. и тупорылые аллигаторы. Образцы имеют черты черепа двух других крокодиловых ветвей, а также черты гавиала, что делает их чем-то вроде недостающего звена. Новый вид был назван в честь Hanyusuchus sinensis в честь Хань Юй, конфуцианского эссеиста, поэта и государственного чиновника, который пытался (безуспешно) отразить нашествие крокодилов в провинции Гуандун на юге Китая в 9 веке.

Два экземпляра бронзового века - взрослые особи неизвестного пола. Судя по сохранившимся окаменелым костям, они были от 18 до 20 футов в длину. У одного из них было 17 отрубей, 16 на черепе, один на шее. Ориентация, расстояние и глубина следов от уколов указывают на несколько ударов, нанесенных одним и тем же правшой. Следы от уколов в разных направлениях могли быть сделаны другими людьми или одним и тем же человеком с другого положения. Один позвонок был полностью рассечен пополам одним ударом, который, как полагают, был преднамеренным обезглавливанием.

Эти удары наносились тяжелым металлическим оружием. Известно, что бронзовые топоры в этот период были символами монархической власти и использовались в религиозных ритуалах.

Любой вид, считающийся так называемым недостающим звеном, всегда является значительной находкой, но Hanyusuchus sinensis важен и по другим причинам: в основном потому, что он, похоже, был вымер человечеством. Оба субфоссильных образца гавиалов показали многочисленные свидетельства жестоких нападений и даже обезглавливания. Смертельные ранения авторы связывали с оружием рассматриваемого периода.

«Учитывая, что два экземпляра, которые у нас есть, были убиты людьми, вид больше не существует, и учитывая исторические свидетельства систематических чисток крокодилов в регионе, вывод должен заключаться в том, что люди несут ответственность за гибель Hanyusuchus sinensis», — сказал Йонеда. «Крокодилы — главные хищники и играют ключевую роль в поддержании своих пресноводных экосистем. Этот исторический крокодиловый конфликт служит предупреждением для людей в настоящем».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».