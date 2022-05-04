Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич 16 4.05.2022, 9:38

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Станислав Шушкевич

фото: charter.org

Политику было 87 лет.

В ночь на 4 мая в Минске умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на его супругу Ирину.

Ему было 87 лет. В конце апреля он был доставлен в реанимацию после перенесенного COVID-19. Через два дня его выписали из больницы, но здоровье политика было подорвано болезнью.

Станислав Шушкевич — сын репрессированного белорусского писателя. Известный белорусский ученый-физик и политик.

Был народным депутатом СССР (с 1989-го), народным депутатом БССР (с 1990-го).

В 1991—1994 годах Станислав Шушкевич возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. Как глава страны он подписывал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

Участвовал в первых президентских выборах в 1994 году.

В 1995 году Станислав Шушкевич был вновь избран в Верховный Совет Беларуси, входил в состав фракции «Гражданское действие».

Осенью 1996-го подписывал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко. В Палату представителей входить отказался, далее участвовал в деятельности Верховного Совета, полномочия которого истекли в 2001-м.

Долгое время возглавлял «Белорусскую социал-демократическую Грамаду» (с 2018-го — почетный председатель).

Станислав Шушкевич всегда оставался верен принципам борьбы за независимую и демократическую Беларусь, смело критиковал преступную политику Лукашенко.

Редакция Charter97.org скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Станислава Станиславовича.

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