В России объявили в розыск журналиста Александра Невзорова 4 4.05.2022, 13:12

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Александр Невзоров

Он является жестким критиком войны в Украине.

МВД России объявило в розыск по уголовному делу журналиста Александра Невзорова, следует из базы данных ведомства.

Указано, что он разыскивается по статье УК, но в базе ведомства не указано, какой именно.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении журналиста уголовное дело «о распространении фейковой информации о действиях Вооруженных сил РФ», пишет zerkalo.io.

«По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети «Инстаграм» и 19 марта 2022 года на канале в «Ютьюб» опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети «Интернет»», — говорилось в сообщении СК РФ.

В настоящее время Александр Невзоров находится за пределами России.

Журналист Александр Невзоров несколько лет вел на ныне закрытой радиостанции «Эхо Москвы» авторскую программу под названием «Невзоровские среды». В ней он язвительно высказывается о российской власти. Является жестким критиком войны в Украине.

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