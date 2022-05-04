Лукашисты довели «до ручки» одно из старейших и крупнейших предприятий Беларуси 16 4.05.2022, 13:41

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У фабрики нет ни денег, ни оборудования, ни даже собственного сайта.

За 30 лет гомельское «8 Марта» превратилось из современной фабрики в безнадежное предприятие.

Ни денег, ни оборудования, ни даже собственного сайта. Издание «Флагшток» пишет, как одно из старейших и крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси было доведено «до ручки».

На заре суверенитета фабрика «8 Марта» была визитной карточкой легкой промышленности Гомеля. Предприятие, которое было образовано еще в 1926 году, перед самым распадом СССР прошло масштабную реконструкцию. Фабрика была оснащена современным оборудованием ведущих японский, итальянских, немецких, швейцарских фирм. Это позволяло производить высококачественные и современные изделия из хлопка, шерсти, синтетических нитей и их смесей. В 1991 году количество работающих достигло 4500 человек, выпуск трикотажных изделий составил 23 млн. штук, чулочно-носочных – 27 млн. пар.

Фабрика «8 Марта» была одним из наиболее привлекательных активов для приватизации в Гомеле. Однако этого не произошло. В 1997 году предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество, но 88,9% акций осталось в руках у государства.

С тех пор предприятие медленно угасало. Груз финансовых проблем накапливался с каждым годом и к 2020 году стал уже неподъемным. Началась чехарда на должности директора. Однако ни один из них коренным образом повлиять на ситуацию уже не мог. Убытки росли с каждым годом, а цеха предприятия превратились в съемочную площадку для фильма ужасов. У предприятия нет денег даже на размещение корпоративного сайта в сети Интернет.

В конце апреля предприятие опубликовало на Едином финансовом портале итоги деятельности за 2021 год, из которых стало понятно, что фабрика пришла к банкротству. Расходы в полтора раза превысили доходы, в результате чего ОАО получило убыток в размере 10,3 млн рублей. Долги фабрики превысили стоимость имущества на 1 млн рублей. Численность работников за год сократилась на 20%, составив всего 804 человека. Это в 5,5 раз меньше, чем было в 1991 году.

О том, что ОАО «8 Марта» пора задуматься о начале процедуры банкротства, говорит в своем заключении и аудитор. Предприятие этого пока не сделало, но помня о том, в каком состоянии находятся цеха фабрики, возникает резонный вопрос: а стоит ли «8 Марта» вообще оздоравливать.

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