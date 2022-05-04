Белорусский МТЗ поставляет трактора в «ЛНР» и «ДНР»6
- 4.05.2022, 16:36
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Об этом стало известно Белорусскому объединению рабочих.
Руководство «Минского тракторного завода» заключило контракт на поставку крупной партии тракторов и комплектующих в «ЛНР» и «ДНР». Первая партия, как сообщает Белорусское объединение рабочих, уже отправлена.
Также предприятием подготавливаются в дальнейшем более крупные поставки тракторов в связи с планами Кремля расширить так называемые «ЛНР» и «ДНР».
«Таким образом, дирекция занялась торговлей с оккупантами и наживается на смертях украинцев», — резюмирует Telegram-канал.