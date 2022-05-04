Российский вертолет пересек границу с Финляндией 6 4.05.2022, 21:34

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иллюстрационное фото

Финские пограничники начали досудебное расследование.

В Финляндии обеспокоены появлением российского вертолета Ми-17, нарушившего воздушное пространство страны.

Об этом сообщает Uutiset.

Вертолет заметили на восточной границе между Кесалахти и Париккала. По данному факту пограничники начали досудебное расследование.

Напомним, это уже второй раз в этом году Россия нарушает воздушное пространство Финляндии. Российский самолет вошел в финское небо 8 апреля в районе Порвоо в Финском заливе.

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