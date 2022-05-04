Российский вертолет пересек границу с Финляндией

Российский вертолет пересек границу с Финляндией6
- 4.05.2022, 21:34
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Финские пограничники начали досудебное расследование.
В Финляндии обеспокоены появлением российского вертолета Ми-17, нарушившего воздушное пространство страны.
Об этом сообщает Uutiset.
Вертолет заметили на восточной границе между Кесалахти и Париккала. По данному факту пограничники начали досудебное расследование.
Напомним, это уже второй раз в этом году Россия нарушает воздушное пространство Финляндии. Российский самолет вошел в финское небо 8 апреля в районе Порвоо в Финском заливе.