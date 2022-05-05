Робот-повар научился пробовать и оценивать вкус еды во время готовки 5.05.2022, 12:37

Теперь не пересолишь.

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) в сотрудничестве с производителем бытовой техники Beko обучили робота-повара оценивать соленость блюда на разных этапах приготовления, пишет Naked science.

До этого робот уже умел готовить омлет на основе отзывов дегустаторов. Теперь он смог сам попробовать пищу, имитируя процесс жевания и составить «карту вкусов». Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Robotics & AI, будут актуальны для создания методов автоматизированного или полуавтоматизированного приготовления пищи. Кроме того, новый подход значительно ускорил оценку солености пищи по сравнению с традиционными методами.

Восприятие вкуса — сложный процесс, в который вносят вклад внешний вид, запах, текстура и температура пищи. Слюна, образующаяся во время жевания, помогает переносить химические соединения к вкусовым рецепторам, посылающим сигналы нашему мозгу. При этом вкус изменяется по мере пережевывания пищи, которое обеспечивает постоянную обратную связь с мозгом.

Зачастую мы пробуем блюдо в процессе приготовления, чтобы оценить его вкус. Существующие методы электронной дегустации опираются на анализ одного гомогенизированного образца. Поэтому ученые стремились воспроизвести более реалистичный процесс вкусового восприятия в роботизированной системе.

Для этого исследователи прикрепили датчик солености к руке робота. По мере приготовления блюда из яиц и помидоров он «пробовал» пищу, получая показания всего за несколько секунд. Чтобы имитировать изменение текстуры, возникающее при жевании, ученые помещали кусочки блюда в блендер, и робот повторно оценивал вкус. Показания, собранные в различные моменты перемалывания пищи в блендере, позволили ему составить «вкусовые карты» каждого блюда.

Имитируя человеческое восприятие вкуса, роботы смогут научиться готовить пищу, которая нравится людям, и подстраиваться под их индивидуальные предпочтения. Понимание концепции вкуса сделает роботов лучшими кулинарами. Такие устройства будут востребованы в домах престарелых, интернатах, больницах и других организациях, где человеческих ресурсов не всегда хватает на то, чтобы обеспечить всех людей вкусным и сбалансированным питанием.

В дальнейшем авторы планируют снабдить робота и другими датчиками, которые позволят ему оценивать жирность пищи, а также различать сладкий и кислый вкус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».