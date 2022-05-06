У белорусов хотят скупать золото за бесценок 6.05.2022, 13:17

Опубликованы новые цены.

Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц, меняются в Беларуси с 10 мая 2022 года, пишет intex-press.by.

Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 4 мая 2022 г. № 23. В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе за грамм составят для золота:

375-й пробы – 59,00 руб. (ранее 62,82);

500-й – 78,67 руб. (ранее 83,76);

583-й, 585-й – 92,04 руб. (ранее 98,00);

750-й – 118,01 руб. (ранее 125,64);

900-й – 141,61 руб. (ранее 150,77);

916-й – 144,12 руб. (ранее 153,45);

950-й – 149,47 руб. (ранее 159,14);

958-й – 150,73 руб. (ранее 160,48).

Платину 950-й пробы будут скупать по 74,89 рубля за 1 грамм. До этого грамм стоил – 81,61 рубля.

Цена на серебро тоже снизится. Цена за 1 грамм серебра с 10 мая составит:

750-й пробы — 1,52 руб. (ранее – 1,61);

800-й – 1,62 (1,72);

875-й – 1,78 (1,88);

916-й – 1,86 (1,97);

925-й – 1,88 (1,99);

960-й – 1,95 (2,06).

Напомним, что в последний раз цены на скупку драгметаллов изменялись 14 апреля, а до этого 14 марта.

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