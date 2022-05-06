В океане обнаружены колоссальные залежи сахара, о котором никто не подозревал 2 6.05.2022, 15:13

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Их достаточно для изготовления примерно 32 миллиардов банок Coca-Cola.

Согласно новому исследованию, в океане действительно содержатся тысячи тонн сахарных «запасов».

Ученые обнаружили, что луга из морских водорослей на дне океана могут хранить огромное количество сахаров, что имеет серьезные последствия для глобального изменения климата, пишет «Популярная механика».

Сахар поступает в виде сахарозы (основного ингредиента сахара, используемого на кухне), и высвобождается из морских водорослей в почву под ним, в область, непосредственно затронутую корнями и известную как ризосфера. Это означает, что концентрация сахара на морском дне примерно в 80 раз выше, чем в обычной почве.

По словам исследовательской группы, во всем мире морские водоросли могут содержать до 1,3 миллиона тонн сахарозы. Другими словами, этого достаточно для примерно 32 миллиардов банок Coca-Cola, так что мы говорим о чудовищных запасах «скрытого» сахара.

«Морские растения производят сахар во время фотосинтеза», — объяснил морской микробиолог Николь Дюбилье из Института морской микробиологии им. Макса Планка в Германии. По его словам, в условиях среднего освещения эти растения используют большую часть сахара, который они производят, для собственного метаболизма и роста. Но в условиях яркого освещения, например, в полдень или летом, растения производят больше сахара, чем они могут использовать и даже хранить. В результате они выпускают избыток сахарозы в свою ризосферу.

Удивительно то, что этот избыток сахара не поглощается микроорганизмами в окружающей среде. Чтобы предотвратить расхищение своих богатств, морские водоросли выделяют фенольные соединения так же, как и многие другие растения. Эти химические соединения, содержащиеся в красном вине, кофе и фруктах, являются противомикробными препаратами, подавляющими метаболизм большинства микроорганизмов.

Исследователи проверили свою гипотезу на подводном поле водорослей с помощью метода масс-спектрометрии. По их словам, там, где фенолов было больше, потребление микробами сахаров резко снижалось. Ученые считают, что микроорганизмы, возможно, отдают что-то морским водорослям взамен сахара: например, питательные вещества, необходимые последним для роста.

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