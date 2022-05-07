В Минске продолжается прощание со Станиславом Шушкевичем 7.05.2022, 9:34

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Погребальная месса начнется сегодня в 12.00 в Архикафедральном костеле Пресвятого имени Марии.

В Минске в Архикафедральном костеле Пресвятого имени Марии в Минске (площадь Свободы, 9) продолжается начавшееся вчера вечером прощание с первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем, передает «Радыё Свабода».

Прощание продолжалось всю ночь и закончится мессой 7 мая. В первый день прощания присутствовали члены семьи Станислава Станиславовича и его друзья. В зале все время было около 200 человек, люди подходят и подходят.

Среди присутствующих были замечены бывшие депутаты Верховного Совета Лявон Борщевский и Олег Трусов.

7 мая:

10.00 — возможность попрощаться в тишине и индивидуальной молитве о вечной жизни для умершего Станислава Станиславовича;

12.00 — похоронная Святая Месса.

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