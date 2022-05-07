В РФ для ветеранов устроили концерт прямо на затопленной нечистотами улице

В РФ для ветеранов устроили концерт прямо на затопленной нечистотами улице9
- 7.05.2022, 9:57
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Канализацию в городе прорвало еще в начале апреля.
В РФ ветеранов в поселке Гидролизный Архангельской области поздравили с 9 мая концертом среди вони и нечистот. Оркестр играл прямо на улице, где еще в начале апреля прорвало канализацию, сообщает УНИАН.
Местные жители сняли на видео происходящее, ролик быстро "разлетелся" в сети и вызвал бурные обсуждения.
Власти Гидролизного отлично показали, как их страна "чтит и поздравляет" ветеранов. Вместо адекватного поздравления там не придумали ничего лучше, чем просто "пригнать" оркестр на одну из улиц поселка. Музыканты играли прямо возле луж с нечистотами.
Оценить "подарок" от властей ветераны едва ли смогли. Мало кто захотел слушать оркестр, вдыхая "ароматы" канализации. Местные жители отмечают в комментариях, что порыв там случился еще в начале апреля. Однако чиновники не торопятся устранять проблему.