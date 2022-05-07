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Белорусские силовики бросали камни в польских пограничников

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  • 7.05.2022, 11:06
  • 3,688
Белорусские силовики бросали камни в польских пограничников

За последние сутки 76 нелегалов силой пытались прорваться на территорию Польши.

За пятницу, 6 мая, попытки нелегального пересечения границы Польши с территории Беларуси совершили 76 иностранцев, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Пограничную службу Польши.

У задержанных обнаружены защитные перчатки и пластиковые стяжки, которыми они подвязывали колючую проволоку на линии границы.

Совершено три попытки прорваться через границу силой, добавляют польские пограничники. Они утверждают, что белорусские пограничники снова бросали в них камнями.

Вот так попытка силового прорыва границы мигрантами выглядела буквально накануне — в четверг

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