Белорусские силовики бросали камни в польских пограничников

Белорусские силовики бросали камни в польских пограничников7
- 7.05.2022, 11:06
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За последние сутки 76 нелегалов силой пытались прорваться на территорию Польши.
За пятницу, 6 мая, попытки нелегального пересечения границы Польши с территории Беларуси совершили 76 иностранцев, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Пограничную службу Польши.
У задержанных обнаружены защитные перчатки и пластиковые стяжки, которыми они подвязывали колючую проволоку на линии границы.
Совершено три попытки прорваться через границу силой, добавляют польские пограничники. Они утверждают, что белорусские пограничники снова бросали в них камнями.
Вот так попытка силового прорыва границы мигрантами выглядела буквально накануне — в четверг
#zgranicy🇵🇱🇧🇾#PSGCzeremcha— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 6, 2022
Wczorajsza próba siłowego przekroczenia granicy.
Z kilkudziesięciu cudzoziemców na stronę🇵🇱przeszło 7 osób.
Cudzoziemcy mieli z sobą specjalnie skonstruowaną drabinę do przerzucania przez concertinę.
Służby🇧🇾rzucały petardami i kamieniami w patrole🇵🇱. pic.twitter.com/iTn6rBMrOr