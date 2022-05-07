Белорусские силовики бросали камни в польских пограничников 7 7.05.2022, 11:06

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За последние сутки 76 нелегалов силой пытались прорваться на территорию Польши.

За пятницу, 6 мая, попытки нелегального пересечения границы Польши с территории Беларуси совершили 76 иностранцев, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Пограничную службу Польши.

У задержанных обнаружены защитные перчатки и пластиковые стяжки, которыми они подвязывали колючую проволоку на линии границы.

Совершено три попытки прорваться через границу силой, добавляют польские пограничники. Они утверждают, что белорусские пограничники снова бросали в них камнями.

Вот так попытка силового прорыва границы мигрантами выглядела буквально накануне — в четверг

#zgranicy🇵🇱🇧🇾#PSGCzeremcha

Wczorajsza próba siłowego przekroczenia granicy.

Z kilkudziesięciu cudzoziemców na stronę🇵🇱przeszło 7 osób.

Cudzoziemcy mieli z sobą specjalnie skonstruowaną drabinę do przerzucania przez concertinę.

Służby🇧🇾rzucały petardami i kamieniami w patrole🇵🇱. pic.twitter.com/iTn6rBMrOr — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 6, 2022

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