ВСУ уничтожили возле острова Змеиный еще один российский военный корабль 18 7.05.2022, 11:46

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Подбит также ангар у причала, в котором прятались оккупанты.

ВСУ показали видео уничтожения на острове Змеиный российского судна у причала и ангара, в котором прятались оккупанты, сообщает УНИАН.

Судя по силуэту корабля, по которому был нанесен удар - это десантный катер проекта 11770 «Се́рна» — серия российских скоростных десантных катеров на воздушной каверне.

Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением.

Относятся к кораблям 4-го ранга.

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