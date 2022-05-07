Кто подпишет капитуляцию России? 3 7.05.2022, 13:22

5,014

Влиятельные люди в Кремле становятся опасными для Путина.

Мафиозная группировка, управляющая Россией, серьезно рассматривает вопрос отстранения Владимира Путина от власти, пишет в своей колонке в НВ российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Героическое сопротивление Украины подтолкнуло свободный мир к программированию поражения России в войне, которую необдуманно объявил безумный диктатор, настаивает автор, и кремлевская верхушка не может этого не замечать.

«Влиятельные люди в Кремле становятся опасными для Путина. Влиятельные вне Кремля для него не опасны. Те же самые военные. Давайте не строить иллюзий: они — не либералы, а такие же русские империалисты, не прочь бы и отхватить какой-то кусочек Украины. Но ведь даже до начала войны отставные генералы предупреждали Путина, что оккупация Украины — безумная авантюра. И все, что происходит, это подтверждает», — отметил Пионтковский.

По его словам, Путин стал основной проблемой «той мафиозной группировки, которая стоит у власти».

«Он уничтожает страну, которая является для них источником кормления, они очень неплохо устроились. Думаю, они очень серьезно рассматривают сейчас вопрос о возможном отстранении Путина от власти. И каждый новый успех Украины на фронте (а эти успехи резко усилятся через две недели, когда в полном объеме подойдет самое современное в мире оружие), подталкивает их к этому решению», — считает публицист.

Военная логика подсказывает, что победа Украины неизбежна, и Путин сейчас только мешает своим подельникам, убежден Пионтковский.

«Есть мнение, что они — еще хуже, чем Путин. Но тут не вопрос, кто хороший или плохой. Вопрос в том, кто будет подписывать капитуляцию», — написал он.

В любом случае, по мнению колумниста, после войны и Украина, и остальной мир не будут надеяться на «хороших или плохих лидеров России», а создадут такие условия, чтобы никто и никогда не смог совершить с территории РФ агрессию против соседних стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».