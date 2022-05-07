Западные СМИ указали на финансовую зависимость Орбана от Кремля 7 7.05.2022, 13:40

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Будапешт в числе прочего саботирует отключение от SWIFT российского «Сбербанка».

СМИ обратили внимание на то, что Будапешт в числе прочего саботирует отключение от SWIFT российского «Сбербанка».

Как выяснило издание, в указанном финансовом учреждении открыты счета венгерских компаний, которые реализуют совместные венгерско-российские проекты. Об этом пишет словацкое издание InfoDnes.

«Речь идет о фирмах: «Centrex Hungária Zrt.» (входит в группу «Dunaferr», специализация — торговля газом); «TMH Hungary Invest Zrt.» (производство железнодорожных вагонов, транспортные услуги, логистика); «Rosatom Central Europe LLC», «ASE AO Magyarországi Fióktelepe» (венгерское отделение «Атомстройэкспорт» (РФ), «Ganz EEM Ltd», «European Power Services Ltd» (атомная энергетика); «Market Építő Zrt.», «Duna Aszfalt Zrt.» (владельцы — приближенные к Орбану олигархи, соответственно, Иштван Гаранчи и Ласло Сийя, специализация — строительный сектор) и ряд менее значимых фирм этой отрасли. Также премьер-министр Венгрии противодействует внесению в санкционные списки ЕС двух российских олигархов из окружения Путина: Кантора и Грефа», – отмечает издание.

При этом, по словам Орбана, конечная цель — это не применить вето против готовящихся санкций ЕС, а вести конструктивное сотрудничество с остальной частью союза.

В ответ на столь «конструктивное сотрудничество», иронизирует издание, Европарламент выступил за глубокое реформирование ЕС.

Среди одобренных предложений фигурирует отмена принципа принятия важнейших решений единогласно. По мнению евродепутатов, это зачастую мешает эффективной работе ЕС, тормозит принятие важнейших решений.

В России на инициативу Европарламента отреагировали нервно. В частности, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что «европейское единство терпит крах». «Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться. Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе», — написал он 6 мая в своем телеграм-канале.

По словам Володина, «если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза».

«Только вот одно дело разглагольствовать о «ядерной бомбе» (реакция Орбана на возможность введения нефтяного эмбарго против России, – ред.) в венгерской экономике, а другое — выйти из Евросоюза, чтобы польстить российским кураторам. Да и какой толк тогда будет России от такой Венгрии», – резюмирует InfoDnes.

Напомним, что в числе прочего премьер Венгрии заявил, что не поддержит предложения о санкциях ЕС в отношении патриарха Кирилла. Накануне главу РПЦ включили в черновой список близких к Кремлю лиц, обвиняемых в поддержке войны России против Украины.

Орбан объяснил свой отказ тем, что в целом против санкций в отношении религиозных лидеров.

Также Орбан настаивает на пятилетней отсрочке на санкции ЕС в отношении российской нефти вместо срока в один год, который сейчас предлагается.

Он сравнил запрет на российскую нефть с применением «ядерной бомбы» против венгерской экономики.

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