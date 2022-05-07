Москва устроила очередную провокацию в «Приднестровье»?1
- 7.05.2022, 14:21
- 2,292
Сообщается о взрывах на границе с Украиной.
В непризнанном Приднестровье сообщили о новых взрывах. Они произошли в селе Воронково Рыбницкого района, которое находится неподалеку от границы с Украиной, пишет УНИАН.
Как передают СМИ оккупированного региона, информацией о взрывах сообщило так называемое "министерство внутренних дел" Приднестровья.
"Над воинской частью в Воронковом летали по меньшей мере два дрона, раздались четыре взрыва. На месте работают специалисты. Предварительно сообщается, что пострадавших нет", — заявили в так называемом "МВД".
В заявлении также сказано о четырех взрывах в районе бывшего аэродрома. Первые два взрывных устройства были якобы сброшены с беспилотника прошлым вечером, примерно в 21:40 по местному времени. Через час атака повторилась.
"Глубина воронок составляет около 1 метра, диаметр — около 25 сантиметров", — добавили в "министерстве".