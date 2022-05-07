В центре Минска тысячи людей выстроились в огромную очередь, чтобы проститься со Станиславом Шушкевичем 7.05.2022, 14:39

Видеофакт.

Днем 7 мая в минском архикафедральном соборе Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии завершилась церемония прощания с первым лидером независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем.

Церемония началась в костеле на площади Свободы накануне вечером и продолжалась всю ночь. В полдень субботы состоялась похоронная месса. Костел был полон людей, а во время выноса гроба собравшиеся несколько минут непрерывно аплодировали.

Вдоль площади Свободы в Минске образовалась огромная очередь из людей, которые прощаются со Станиславом Шушкевичем.

Первого главу независимой Беларуси похоронят на Северном кладбище — так, как он хотел, сообщает zerkalo.io.

Напомним, Станислав Шушкевич скончался в ночь на 4 мая. Ему было 87 лет. В конце апреля он был доставлен в реанимацию после перенесенного COVID-19. Через два дня его выписали из больницы, но здоровье политика было подорвано болезнью.

В 1991—1994 годах Станислав Шушкевич возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. Как глава Беларуси подписывал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

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