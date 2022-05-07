В России полыхают мощные пожары

В России полыхают мощные пожары11
- 7.05.2022, 19:36
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Пожары зафиксированы в 77 из 85 российских регионов.
В 77 из 85 российских регионов полыхают лесные пожары, в 46 из них власти ввели особый противопожарный режим, пишет «Немецкая волна».
Наиболее тяжелая ситуация, по информации агентства ТАСС, сложилась в Красноярском крае. Как сообщили в МЧС России, огнем охвачены около 200 строений в более чем 16 населенных пунктах, там также горят несколько пилорам и детский сад. Тушение пожаров осложняется погодными условиями - сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует ликвидации.
В результате пожаров в Шарыповском районе погибли пять человек. По информации экстренных служб, среди погибших двое детей.
В Курганской области вынуждены были покинуть свои дома около 500 человек, еще 1000 жителей могут эвакуировать. Природные пожары вплотную подошли к нескольким населенным пунктам и садовым товариществам.
По информации пресс-службы Авиалесоохраны, в России за минувшие сутки ликвидировали 157 лесных пожаров. В тушении задействовали 5017 человек, 1146 единиц техники, 17 воздушных судов. Еще 58 воздушных судов проводят мониторинг обстановки.