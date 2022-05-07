295 российских военных дезертировали и сорвали наступление на территории Украины 12 7.05.2022, 22:13

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Они отказались выполнять приказ командира.

295 российских военнослужащих обвиняют в дезертирстве и срыве наступательной операции на территории Украины. Об этом сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, факт массового дезертирства будет расследовать прокуратура Ненецкого автономного округа России.

В частности, следствие обвиняет 295 российских военнослужащих в отказе выполнять приказ командира. В сообщении прокуратуры также сказано, что подразделение оккупантов самовольно покинуло поле боя.

"295 военнослужащих отказались выполнять приказ командира, самовольно покинули поле боя, в результате чего была сорвана тактическая операция. Возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 338 Уголовного кодекса РФ", - подчеркнули в прокуратуре Ненецкого автономного округа.

Стоит отметить, что на сайте прокуратуры Республики Ингушетия опубликован похожий пресс-релиз, в котором сказано о начале расследования факта дезертирства еще 30 солдат. Указанные военнослужащие, по данным ведомства, также принимают участие в полномасштабной войне против Украины.

Прокуратура подозревает 30 ингушских солдат в том, что они "бросили технику и покинули поле боя в неустановленном направлении".

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