295 российских военных дезертировали и сорвали наступление на территории Украины

295 российских военных дезертировали и сорвали наступление на территории Украины12
- 7.05.2022, 22:13
- 12,076
Они отказались выполнять приказ командира.
295 российских военнослужащих обвиняют в дезертирстве и срыве наступательной операции на территории Украины. Об этом сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, факт массового дезертирства будет расследовать прокуратура Ненецкого автономного округа России.
В частности, следствие обвиняет 295 российских военнослужащих в отказе выполнять приказ командира. В сообщении прокуратуры также сказано, что подразделение оккупантов самовольно покинуло поле боя.
"295 военнослужащих отказались выполнять приказ командира, самовольно покинули поле боя, в результате чего была сорвана тактическая операция. Возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 338 Уголовного кодекса РФ", - подчеркнули в прокуратуре Ненецкого автономного округа.
Стоит отметить, что на сайте прокуратуры Республики Ингушетия опубликован похожий пресс-релиз, в котором сказано о начале расследования факта дезертирства еще 30 солдат. Указанные военнослужащие, по данным ведомства, также принимают участие в полномасштабной войне против Украины.
Прокуратура подозревает 30 ингушских солдат в том, что они "бросили технику и покинули поле боя в неустановленном направлении".