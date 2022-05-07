«Ездим по дорогам только ночью»: опубликован новый перехват разговора оккупантов 6 7.05.2022, 22:26

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Фото: AFP

Украинская армия дает неожиданный для них сильнейший отпор.

Главное управление разведки Украины опубликовало перехваченный телефонный разговор российских оккупантов, которые обсуждают, как не попасть на войну в Украину или уехать отсюда домой, не получив уголовного наказания. По словам врагов, украинская армия дает неожиданный для них сильнейший отпор.

"Думал, укропы – деревня, ничего не могут. А как сюда приехал, то подумал, что мало нам показывали, сколько они колонн разбили наших. Ездим по дорогам только ночью. Где укропы? Х*й его знает", – жалуется захватчик.

В разговоре упоминается, что 9 мая лидер оккупантов Путин якобы объявит всеобщую мобилизацию. Военные РФ также сетуют, что контрактников могут по несколько лет не увольнять из армии.

Один россиянин говорит другому, что за отказ от участия в боевых действиях "максимум – полгода в дисциплинарном батальоне".

"Гораздо лучше, чем терпеть эту х**ню", – аргументирует оккупант.

В конце разговора они обсуждают взрывы в российском Белгороде и якобы причастность к этому ВСУ. Один россиянин поражается – как так, ведь украинская армия "в кольце", на что ему говорят, что "в каком кольце, кто сказал такое? Будь в кольце, не поставляли бы им оружие".

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