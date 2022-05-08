Бывший топ-менеджер российского «Лукойла» умер при странных обстоятельствах 6 8.05.2022, 22:43

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Он лечил похмелье у шамана.

Найден мертвым бывший топ-менеджер российской компании «Лукойл».

Миллиардер Александр Субботин умер после антипохмельного сеанса с шаманами в Мытищах, сообщает близкий к Кремлю Telegram-канал Mash.

Субботин лечил похмелье у шамана Магуа и его жены, которые использовали в лечении даже ядовитых жаб: делали надрез на коже, капали туда яд жабы, после чего пациента тошнило и он приходил в себя.

Экс-топ-менеджер после того, как почувствовал боли в сердце, не стал вызывать скорую, а вновь обратился к шаманам, которые заставили Субботина «пить корвалол и лежать в подвале». Там миллиардер и скончался.

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