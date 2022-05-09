Тимоти Снайдер назвал 10 причин, почему победа Украины нужна миру 6 9.05.2022, 21:34

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Украинская победа — это единственный способ достигнуть мира.

Тимоти Снайдер — американский историк, профессор Йельского университета и один из самых известных и лучших знатоков истории Восточной Европы и России. Во время речи по приглашению Киевского Форума Безопасности он назвал десять причин того, почему, по его мнению, украинская победа в войне с Россией важна не только для Украины, но и для всего человечества, пишет zn.ua.

1. Победа Украины — это единственный путь достижения мира (по словам историка, это, пожалуй, наиболее фундаментальная причина).

"Очевидно, все сознательные люди хотят, чтобы эта война закончилась. И, я убежден, победа Украины — единственный путь, как эта война может закончиться. Победа России приведет к дальнейшей российской агрессии. Капитуляция Украины будет означать продолжение российских зверств на украинской земле. Считаю, что единственный путь, как война может закончиться, — с победой Украины, то есть успехом Украины на поле боя, который заставит Россию понять, что переговоры в ее интересах".

2. Победа Украины важна для безопасности региона.

"Единственный способ защитить украинцев — это украинская победа. В то же время это очень важно и для народов стран Балтии, для Польши, Румынии, Молдовы — чтобы российская агрессия не достигла успеха".

3. Нет никакого другого способа защитить украинских граждан, кроме как победа Украины.

"Пока идет война, украинцы в условиях российской оккупации переживают депортацию и другие зверства, украинцы на неоккупированной территории страдают от обстрелов и бомбежек. Единственный путь обезопасить 40 миллионов украинцев — это прекращение войны, а единственный путь прекращения войны — это победа Украины".

4. Победа Украины очень важна для защиты демократии.

"Эта война происходит потому, что Украина — это демократия. Она имеет эту непредсказуемую политическую систему, которая порождает непредсказуемые комбинации, непредсказуемых лидеров. И эта непредсказуемость, невозможность знать, чего ждать, и есть такой нестерпимой для Путина и российского режима. Поэтому еще одна причина, почему важна победа Украины, чтобы защитить демократию".

5. Украинская победа важна для демократических стран в целом.

"Если бы Россия выиграла эту войну, это была бы огромная победа для всех противостоящих демократии сил, для всех, кто хочет использовать то или иное насилие для свержения демократий. Победа Украины — это победа тех, кто верит в закон, стремится к проведению выборов и ответственности своих лидеров. А особенно для тех, кто ради этого готов идти на риск".

6. Победа Украины — это победа государства, традиционно считавшегося периферийной и колониальной по отношению к силе, считавшей себя центром и империей.

"Имперские войны, особенно как мы знаем из истории ХІХ и ХХ веков, приходятся на определенные фазы политического развития. Имперские войны будут продолжаться до тех пор, пока имперские силы уверены, что смогут в них победить. Европейские и другие силы всегда приходили к моменту, когда осознавали, что имперская война истощит их, и это — очень хорошо. Поскольку сейчас идет имперская война, в которой лидеры России утверждают, что украинского народа и украинского государства не существует, победа Украины важна для защиты базового принципа: все нации равны, а государства заслуживают уважения. Другими словами, победа Украины — еще один толчок к постимпериалистическому миру".

7. Эта причина касается памяти о Второй мировой войне.

"Для Путина уроки Второй мировой войны — это то, что нужно больше войны. Для Путина уроки победы над фашизмом — это то, что нужно больше фашизма. Для Путина уроки поражения империализма – это то, что нужно больше империализма. Для Путина уроки Второй мировой войны — это то, что слово фашизм означает все, что ему угодно, и это слово можно использовать как язык ненависти против тех, кого он избрал своим врагом. Это прочтение Второй мировой войны не может победить. Сегодня, когда идет война, важно рассматривать ее, как часто и происходит, в свете Второй мировой. В частности, рассматривать ее как возможность защитить ценности, которые были усилены или должны быть усилены этой войной. Например, толерантность к различиям, важность верховенства права и плюрализм, важность сотрудничества между демократиями".

8. Победа Украины очень важна для будущего России.

"Отмечу, что не ожидаю, чтобы украинцы думали об этом факторе. Но для всех нас, кому речь идет о безопасности Европы и мира, очень важно, возле какой России мы будем жить следующие десятилетия. Для того чтобы Россия стала, скажем так, нормальной страной, в которой российские интересы важны для ее руководства, очень важно, чтобы Россия потерпела поражение в этой войне. Очень важно, чтобы россияне перестали воспринимать международную политику как сбор земель на основе совершенно ложных мифов. Считаю, для россиян и будущей российской власти важно думать о будущем России и ее реальных интересах. И хотя я хотел бы, чтобы войны вообще не было, поражение на поле боя станет шагом вперед для России такого типа, где граждане могут думать о будущем без империализма. России, где прошлое не становится мифом, так сильно влияющим на решение настоящего. России, где возможен учет интересов и будущего".

9. Украина является огромным производителем продовольствия для остального мира.

"В истории ХХ века Украина была объектом колонизации со всех сторон из-за своих черноземов. В нынешней войне мы видим, как Россия экспроприирует украинское продовольствие и блокирует поставки украинских сельхозпродуктов по миру. Если война будет так продолжаться, людям в Африке и по всему миру будет угрожать возможная, а затем и реальная нехватка пищи. Это может повлечь за собой не только голод и смерть, но и политическую нестабильность. Победа Украины и восстановление мировой торговли позволит предотвратить это".

10. Победа Украины поможет не только украинцам, но и всем нам сосредоточить свое внимание на будущем.

"Проблема российской пропаганды — и проблема, присущая нам всем, хотя и в более легкой форме, — это то, что она базируется исключительно на прошлом. Она базируется на поиске какого-то момента в истории, когда они были правы, а остальные — нет. Это не то, что нужно. Всем нам нужно будущее. Нам нужна политика будущего, необходимо событие, что вырвет нас из рутины и укажет нам на будущее. Считаю, очень важно, чтобы европейцы и другие помогли в том, чтобы предложить украинцам будущее после этой войны — в смысле членства в ЕС и мощной помощи, которая позволит Украине отстроиться.

Но это двусторонний процесс. Если мы открыты в том, как мы смотрим на Украину и эту войну, мы можем увидеть, что украинцы предлагают будущее и нам. Если бы украинцы не боролись, если бы капитулировали, наше будущее, будущее демократий было бы сейчас очень мрачным. Украинцы своей борьбой дают другим демократиям время. Думаю, нужно использовать это время, чтобы подумать о будущем. Не только о будущем, когда Украина приобщается к другим демократиям в разных формах сотрудничества, но и о будущем в широком смысле — когда, и это демонстрирует победа Украины, индивидуальные поступки важны, люди могут брать на себя ответственность, пределы возможностей шире, чем мы думаем, а события, которые могут произойти в будущем, могут быть лучше, чем мы думаем. Украина и украинская победа указывают нам на этот путь".

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