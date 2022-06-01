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Эрдоган сообщил о начале новой военной операции на севере Сирии

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  • 1.06.2022, 17:35
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Эрдоган сообщил о начале новой военной операции на севере Сирии

Глава Турция заявил о «новой фазе формирования зоны безопасности».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил о проведении новой военной операции на севере Сирии, сообщает «Анадолу».

«Начинается новая фаза формирования (в Сирии) «зоны безопасности» на 30 км вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж», — сказал Эрдоган.

По его словам, затем будут зачищены и другие приграничные с Турцией районы.

В Северной Сирии базируются силы самообороны сирийских курдов.

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