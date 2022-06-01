«Мобилизационные учения» в Беларуси у границы Украины: стало известно, чем занимаются военные

«Мобилизационные учения» в Беларуси у границы Украины: стало известно, чем занимаются военные3
- 1.06.2022, 19:16
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Учения зпланирвоны в Гомельской области.
В Гомельской области Беларуси в июне-июле запланированы "мобилизационные учения" с военными комиссариатами.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки.
"В июне-июле текущего года запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь", - рассказали в Генштабе.