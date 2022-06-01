закрыть
1 июня 2022, среда, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мобилизационные учения» в Беларуси у границы Украины: стало известно, чем занимаются военные

3
  • 1.06.2022, 19:16
  • 6,930
«Мобилизационные учения» в Беларуси у границы Украины: стало известно, чем занимаются военные

Учения зпланирвоны в Гомельской области.

В Гомельской области Беларуси в июне-июле запланированы "мобилизационные учения" с военными комиссариатами.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки.

"В июне-июле текущего года запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь", - рассказали в Генштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников