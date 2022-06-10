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ВСУ начали уничтожать оккупантов новейшей системой залпового огня «Буревій»

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  • 10.06.2022, 13:40
  • 11,508
ВСУ начали уничтожать оккупантов новейшей системой залпового огня «Буревій»

Внешне эта система схожа на советский «Ураган», но имеет ряд особенностей.

Украинские защитники начали использовать на передовой новейшую украинскую реактивную систему залпового огня "Буревій". Фотографии системы на позициях украинских военных опубликовали на странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Telegram.

Как отмечается в публикации, это одни из первых кадров использования украинской модернизации РСЗО "Ураган" в полевых условиях. До этого эти реактивные системы залпового огня не были зафиксированы.

Как рассказали в 72 ОМБр, реактивная система оснащена цифровой системой управления огнем, включая систему обмена информацией на поле боя.

О РСЗО "Буревій"

Как пишет Defense Express, внешне эта система подобна РСЗО "Ураган", что "пересажена" на шасси Tatra T815-7 в колесной формуле 8х8.

Впрочем, украинский "Буревій" имеет ряд особенностей. В частности, если говорить о "начинке", украинская РСЗО получила цифровую систему управления огнем, позволяющую принимать целеуказание от БПЛА.

Еще одна особенность – возможность использовать реактивные снаряды с повышенной до 65 км дальностью стрельбы, которые КБ "Южное" разрабатывало в рамках программы "Тайфун-2".

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