На Шри-Ланке бушуют голодные бунты 9 11.06.2022, 17:03

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В прошлом месяце стоимость продуктов питания в стране выросла на 57,4%.

В Шри-Ланке проходят бунты из-за резкого подорожания стоимости жизни, нехватки продовольствия и топлива. Страна официально находится в состоянии дефолта после неуплаты процентов по долгу в прошлом месяце и переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Об этом заявляет strana.news со ссылкой на ООН.

Дефицит бюджета, резкое снижение притока налогов и разрушительные последствия пандемии COVID-19, включая крах туристической индустрии, сделали бремя государственного долга невыносимым для национальной экономики. Крайне негативную роль сыграли также резкие скачки цен на продовольствие и энергоносители из-за войны в Украине.

Истощение иностранной валюты нанесло ущерб экономике, нарушило импорт и привело к нехватке продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости. Цены на бензин, дизельное топливо и газ выросли почти втрое.

В прошлом месяце стоимость продуктов питания в Шри-Ланке в среднем выросла на 57,4%. В стране возник дефицит ряда товаров первой необходимости, включая топливо для приготовления пищи.

В марте, из-за отсутствия импортного топлива, правительству Шри-Ланки пришлось объявить о начале ежедневных отключений электроэнергии. По данным соцопросов, около 11% семей не имеют никаких источников к существованию; 62% опрошенных заявили, что испытывают нехватку средств для покупки еды.

Крайне сложная ситуация сложилась в сфере здравоохранения. Почти половина детей в этой стране в той или иной форме нуждаются в гуманитарной помощи.

Представители ЮНИСЕФ призывают доноров и представителей частного сектора "срочно" выделить 25,3 млн долларов для обеспечения питанием, медицинским обслуживанием, безопасной питьевой водой, услугами в сфере образования и охраны психического здоровья 1,7 млн уязвимых детей Шри-Ланки.

Во Всемирной продовольственной программе заявили, что поддержат возобновление программы питания для детей и беременных женщин Шри-Ланки и предоставят денежную помощь семьям, включенным в национальный список нуждающихся в социальной защите.

ООН предоставит продукты питания детям, участвующим в национальной программе школьного питания, финансирование которой было сокращено из-за финансовых трудностей правительства Шри-Ланки.

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