Даже собачью будку 4 12.06.2022, 16:51

5,934

Названы топ-пять вещей, которые оккупанты воровали в Украине.

Российские оккупанты пришли в Украину не только воевать, но и мародерить. Шокированные здешним уровнем жизни, они вывозили с оккупированных территорий все, что могли – от ювелирных изделий и бытовой техники до женского белья, пишет АрмияInform.

Если мотивы захватчиков, которые воровали в Украине ценные вещи, понятны, то истории о воровстве одежды, носков, косметики или магнитов на холодильник откровенно удивляют. В информационном агентстве Минобороны Украины создали своеобразный рейтинг и выбрали 5 самых нелепых вещей, которые оккупанты выносили из украинских домов.

Бойлер

О массовом мародерстве захватчиков стало известно во время временной оккупации Киевщины. Украинский защитник, оператор Сил специальных операций ВСУ, который участвовал в боях возле Мощуна, рассказал о россиянине, которого нашли мертвым в том районе. Он погиб, обнимая украденный бойлер, и не смог отпустить его даже в последние мгновения жизни.

Носки

О женском белье, что оккупанты воровали для своих девушек и жен в Украине, было очень много сообщений – и от людей, которые не досчитались нижнего белья в собственных домах, и из перехваченных разговоров самих оккупантов. Однако жительница Катюжанки, что в Киевской области, рассказала, что буряты из числа вражеских военных пошли еще дальше – они воровали носки.

Где буряты стояли, из этих домов все вынесли. Даже носки. Конечно, бытовую технику всю украли, посуду забрали,

– поделилась свидетельница.

Берцы

"Вторая армия мира" пришла захватывать Украину, однако забыла перед этим надлежащим образом обуться. Иначе трудно объяснить то, что российские военные с удовольствием меняли свои берцы-кирзачи на украинские "таланы", как только находили такую возможность. Как только им удалось найти склад с украинской формой – россиян стали все чаще замечать в обуви наших военных.

Оккупанты воровали украинские берцы / Фото из фейсбука оперативного командования "Север"

Унитаз

В перехваченных разговорах захватчиков часто можно было услышать, что они изумлены тем, что в украинских домах есть оборудованные туалеты и ванные комнаты, а в туалет не нужно ходить в "кабинку" на улицу. Это поразило их так, что они решили воровать в Украине и унитазы.

В частности, они украли и унитаз "с историей". Они ограбили Усадьбу Попова в Васильевке на Запорожье и вынесли оттуда мраморный "трофей".

Оккупанты украли унитаз из Усадьбы Попова / Фото из фейсбука Владислава Мороко

Собачья будка

Венец первенства в вопросе мародерства россиян все же принадлежит собачьей будке, которую оккупанты украли из одного из украинских дворов. Фото деревянной будки на военном грузовике с маркировкой буквой Z появилось в сети. Самостоятельно позаботиться о своих животных захватчики не могут, поэтому приходилось обворовывать украинских собак.

Оккупанты украли собачью будку / Фото из соцсетей

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».