Белорусы, которых больше всего боится Лукашенко 11 13.06.2022, 8:26

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Появление белорусских добровольцев в Украине – это основа для еще одного шанса на реальные перемены.

В соседней с Беларусью стране, Украине, рождаются силы, которых очень боится и лично Александр Лукашенко, и силовики из его окружения. Эти силы – это белорусские добровольцы, которые тренируются и воюют на украинской стороне против агрессоров из России, пишет издание dennikn.sk.

По тем данным, что белорусские эксперты и демократические политики получают изнутри системы, все последние военные движения Лукашенко связаны со страхом перед белорусскими добровольцами, которые воюют сейчас в Украине. Создание Южного оперативного командования армии, анонс народного ополчения – все это страх перед вооруженными и хорошо организованными белорусами.

Политологи и вовсе убеждены, что появление белорусских добровольцев в Украине – это основа для еще одного шанса на реальные перемены в Беларуси:

– Не надо думать, что власти [нынешние в Беларуси] не оценивают этой угрозы. Это [добровольческое движение] серьезная база не только для подготовки белорусов, но и также это обкатка в реальных боевых действиях. Можно даже сказать, что в рамках белорусской армии не существует таких отрядов, которые бы принимали непосредственное участие в боях. А в независимом белорусском движении у нас уже есть больше роты людей, которые прошли через фронт. Полк Кастуся Калиновского и добровольческое движение – это еще один шанс для белорусов изменить ситуацию в стране.

Полк Калиновского (бывший Батальон Калиновского) основан белорусами, которые воевали в Украине еще в 2014 году, с начала вторжения России в Крым и Донбасс. До 2022 года эти белорусские добровольцы воевали на стороне Украины в составе разных подразделений, но после полномасштабного вторжения российской армии они решили объединиться и стать единым формированием. Не так давно Батальон Калиновского превратился в Полк Калиновского – это означает, что в нем уже больше 1 тысячи белорусов. И их число растет с каждым днем.

Бойцы Полка Калиновского тренируются и участвуют в боевых действиях на востоке Украины прямо в эти минуты. Добровольцы из белорусского подразделения участвовали в боях под Киевом в трагически известных городах: Буча, Гостомель и других. Белорусы активно участвуют в операциях по всей линии фронта, параллельно занимаясь подготовкой новых кадров.

Полк Калиновского прямо сейчас – самое известное и медийное воинское формирование Беларуси, с самым богатым боевым опытом. И его бойцы прямо говорят о своих целях: после освобождения Украины они планируют начать освобождение Беларуси.

Еще одно воинское формирование белорусов в Украине «Погоня».

Представители Полка «Погоня» прямо заявляют, что не видят в длительной подготовке своих бойцов ничего плохого. Напротив, это критически важно и необходимо: никому не нужно отправлять неподготовленных солдат на смерть. Новые бойцы должны уметь решать задачи, поставленные перед ними на поле боя.

Белорусские добровольцы говорят о том, что поток желающих присоединиться к белорусским формированиям не прекращается. Добровольцы проходят серьезный отбор, преимуществами являются отличная физическая подготовка, опыт службы в армии, а лучше – боевой опыт.

Полки белорусских добровольцев не изолированы от остального демократического движения. Они получают огромную поддержку как со стороны политиков, так и обычных белорусов. Белорусская диаспора разных стран помогает не только со сбором еды и медикаментов, но и с транспортом и боевой экипировкой.

Если их планы не останутся только планами, то они могут сыграть очень большую роль в приближении Беларуси к демократии.

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