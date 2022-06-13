Техасский город просит общественность помочь идентифицировать странную фигуру возле зоопарка 7 13.06.2022, 9:02

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Это человек или животное?

В мае на камеры видеонаблюдения зоопарка города Амарилло попала странная фигура. Местные власти, неспособные понять, что это за существо, обратились к общественности за помощью в его идентификации. За несколько дней люди предложили сотни разных версий – от смешных до жутких, пишет «Популярная механика».

«Очевидно, что это енот Ракета из "Стражей Галактики", – написал один из комментаторов. Другие увидели на снимках капитана Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря", демогоргона из сериала "Очень странные дела" и просто чупакабру.

«Очевидно, молодой оборотень... ничего страшного», – пошутил другой комментатор.

Еще один пользователь предположил более реалистичную версию: «это парень, который катает свою девушку на спине». Также были выдвинуты теории о сотруднике зоопарка в большой шляпе и о койоте, который встал на задние лапы.

Загадка все еще остается нерешенной. По словам директора парков и заповедников города Амарилло, неопознанное существо не проникло в зоопарк, и ни одно животное или человек не пострадало.

Так кто или что это могло быть?

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