«Белгазпромбанк» ввел ограничения по платежным картам 4 13.06.2022, 16:15

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С чем связаны ограничения?

С 13 июня «Белгазпромбанк» вводит лимиты по снятию наличных с карточек платежной системы «Мир». С чем связаны ограничения, пока непонятно, пишет onliner.by.

На сайте банка сообщается, что в банкоматах теперь можно будет снимать не более 500 рублей в неделю и 2000 рублей — в месяц. В кассах снятие наличных будет временно недоступно.

Белорусские банки уже два года предлагают клиентам карточки «Белкарт-Мир». Но реальный интерес к ним у клиентов появился только весной этого года — на фоне отключения ряда российских и белорусских банков от SWIFT, а также ограничений со стороны платежных систем Visa и Mastercard.

В Беларуси карты «Мир» сегодня выпускают десять банков: «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Сбер Банк», «Дабрабыт», «Приорбанк», «Банк „БелВЭБ“», «Паритетбанк», «Цептер Банк», «Альфа-Банк». Об ограничениях по картам заявил пока только «Белгазпромбанк».

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