В рядах «зеленых» ФРГ удивлены суммой оплаты за энергоресурсы из РФ 4 13.06.2022, 18:14

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Германия с начала войны в Украине заплатила РФ 12,1 млрд евро за энергоносители.

Член внешнеполитического комитета бундестага от фракции "Союз-90"/"зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) шокирован тем, что с начала войны России против Украины Германия заплатила РФ 12,1 млрд евро за энергоносители. Об этом Триттин заявил в интервью телеканалу Welt в понедельник, 13 июня. Он добавил, что речь идет о промежуточных цифрах. По его словам, в настоящий момент происходит "стратегическое отстранение" России "от мировых рынков", передает DW.

Отчет CREA

Сотрудники зарегистрированного в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) опубликовали 13 июня отчет под названием "Финансирование войны Путина: Импорт ископаемого топлива из России в первые 100 дней вторжения". Как следует из доклада, за первые 100 дней войны против Украины РФ получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере 93 млрд евро.

Согласно данным исследования - ЕС остается крупнейшим покупателем российских газа и нефти - на его долю с 24 февраля по 3 июня приходился 61% российского экспорта ископаемого топлива, что соответствует 57 млрд евро.

Если говорить об отдельных государствах, то самым важным импортером был Китай (12,6 млрд евро), на втором месте - Германия (12,1 млрд евро), на третьем - Италия (7,8 млрд евро).

"Цифры пугают"

"Да, эти цифры пугают", - прокомментировал статистику Юрген Триттин. "Именно поэтому необходимо, чтобы мы сейчас последовательно реализовывали то, что обязались сделать по вопросу о нефтяном эмбарго", - добавил он. Германия собирается прекратить импорт этого сырья из России, однако лишь к концу года.

"Мы идем по этому пути", - отметил Триттин. "Мы стремимся также резко сократить закупки газа", - подчеркнул представитель "зеленых", добавив, что России "рано радоваться". Нынешние показатели не будут поддерживаться в долгосрочной перспективе, констатировал он.

Юрген Триттин добавил, что Германия уже прекратила импорт угля из России. Ввоз российского газа тоже значительно сократился, указал политик.

За счет сырой нефти Россия получает около половины своих доходов от экспорта энергоресурсов, а четверть - за счет трубопроводного газа, напомнило агентство AFP.

Destatis: Импорт из РФ вырос в стоимостном выражении

Как сообщило 13 июня Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене (Destatis), германский импорт из РФ вырос в стоимостном выражении в апреле. Наиболее важными товарами импорта были нефть и природный газ. Их стоимость увеличилась на 37,8% - до 2,2 млрд евро. Кроме того, Москва поставляла кокс и нефтепродукты (+94,3% - до 0,4 млрд евро), а также уголь (+334,7% - до 0,4 млрд евро).

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