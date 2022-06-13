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В Украине погиб еще один уроженец Беларуси, воевавший на стороне России

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  • 13.06.2022, 22:15
  • 7,748
В Украине погиб еще один уроженец Беларуси, воевавший на стороне России

Офицера похоронили в Твери.

В Украине погиб ещё один уроженец Беларуси, который воевал на стороне России — старший лейтенант Андрей Бобко. Ему было 35 лет. Офицера на днях похоронили в российском городе Тверь, сообщает afanasy.biz.

Бабко служил в отдельном разведывательном батальоне танковой дивизии российской армии. Он получил военное образование в Череповце в военном инженерном институте радиоэлектроники.

Известно, что отец Андрея Бобко служил в марьиногорском спецназе, а погиб в первую чеченскую войну, когда воевал на стороне россиян.

Бобко — не первый уроженец Беларуси, который воевал в Украине на стороне РФ и погиб. Известно о нескольких людях. В мае в Лиде похоронили отставного полковника белорусской армии Николая Маркова.

Гораздо больше белорусов воюет за Украину.

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