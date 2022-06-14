Украинские защитники сбили российский беспилотник «Орлан-10»
- 14.06.2022, 17:30
Он осуществлял воздушную разведку украинских позиций.
Подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск ВС Украины "приземлило" очередную "птицу" российских оккупантов, пишет пресс-служба ДШВ.
"Вражеский БПЛА "Орлан-10" осуществлял воздушную разведку украинских позиций. Десантники, заметив вражескую технику, приняли решение взять ее под свой контроль. Таким образом оккупанты остались без глаз.
Продолжаем "демилитаризовать" армию страны-оккупанта", — говорится в сообщении.