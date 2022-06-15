Наталья Херше: Первая зарплата в колонии была 6 рублей 66 копеек 2 15.06.2022, 8:35

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наталья херше

Экс-политзаключенная рассказала о символичной выплате в белорусской тюрьме.

Бывшая политзаключенная Наталья Херше, которая 17 месяцев провела в заключении из-за того, что сорвала балаклаву с силовика во время женского марша в сентябре 2020-го, делится тем, что происходит за колючей проволокой белорусской пенитенциарной системы.

– Условия труда там рабские. Рабочие места не оборудованы, кроме, пожалуй, того, что стоит швейная машинка. Сиденья – это простая деревянная табуретка без спинки. Никакого удобства нет. Специальная обувь, которая должна быть выдана швеям по условиям охраны труда, тоже выдается только единицам, – рассказывает в интервью «Немецкой волне» гражданка Швейцарии с белорусскими корнями.

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– Моя первая зарплата меня очень впечатлила. Она составляла 6 рублей 66 копеек. Мне это было так символично, в форме 666. У меня даже долгое время сохранялся этот расчетный листок. К сожалению, когда меня отправили в последнюю тюрьму в Могилев, его изъяли. Именно его, другие не изъяли. Наверно, он тоже кого-то там впечатлил, – улыбается Наталья.

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– Мы пришли на работу в цеху, где одновременно работает бригад 5 или 6 – это около 25 человек. Одновременно производились малярные работы, красили стены масляной краской, был очень интенсивный запах.

Я видела, как в бригаде, которая работала напротив, одной женщине стало плохо. Она встала и потеряла сознание. Эту женщину вывели на улицу, дали посидеть на скамейке, а потом снова завели в цех, посадили за рабочее место и сказали, что она дальше должна работать.

Она, конечно, была не в состоянии, ей было плохо. Я к ней еще подошла и поинтересовалась, было ли это из-за невыносимого запаха краски. Она сказала, что да, это могло вызвать такой эффект. Она буквально посидела минут 10-15, встала и снова упала.

Тогда ее снова вывели на улицу, отвели в медчасть, вызвали скорую помощь и увезли. Я ее увидела через недели 2-3. Она ходила с палочкой, то есть она уже была инвалидом, у нее был инсульт.

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– Я сама видела, когда была на карантине, дело было в марте, был дождь и у осужденных женщин были алюминиевые и пластмассовые лопаты, и они выгребали этими лопатами лужи. То есть, асфальт был неровным, покрытым большей частью лужами, и я первый раз увидела, как они черпали воду лопатами в ведра. А одна из них ходила с метлой и эту воду разгоняла в разные стороны, чтобы не было луж. Я даже не знала, как это воспринимать. Это такая бессмыслица. Было смешно на это смотреть. И это, естественно, не оплачиваемый труд.

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– Работают там люди по 6 часов чистого рабочего времени. Есть два раза перерыв от 5 до 10 минут, не больше. В середине рабочего дня, ближе к 12 часам обед, все строятся и идут на него и потом возвращаются и дорабатывают оставшееся время. Выходных там нет. По идее есть воскресенье, но в этот день часто тоже работают. Это связано с тем, насколько быстро нужно все сделать и отправить заказ.

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Наталья Херше выдержала четыре голодовки и трижды попадала в ШИЗО за отказ шить форму силовикам:

– За этот отказ первые два раза меня наказали лишением посылки и встречи. Третьим наказанием было восемь дней в ШИЗО. Я разговаривала с ними, они спрашивали мою позицию, и я говорила, что не отказываюсь от работы, а отказываюсь от пошива одежды силовикам, но я готова работать в детском доме с маленькими детьми или на какой-то другой работе, которая наверняка была. И она действительно была.

Но мне было сказано, что осужденная не вправе выбирать вид работы. Осужденная должна принимать ту работу, которую ей дает администрация. И, если я этого не делаю, я не выполняю законное требование администрации и за это идет наказание.

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Кроме того, Наталья еще раз подтверждает, что в белорусских тюрьмах к политическим заключенным применяется особый порядок и более строгое отношение:

– Как только в лагере появились политические, начались очень частые проверки. К ним там особые требования, усиленное наблюдение и у всех желтые бирки.

Из-за наличия спецучета, каждые два часа ты должен выходить из отряда для того, чтобы тебя проверили. Все, у кого желтые бирки, должны были выходить и отмечаться у контролеров, подтверждать, что ты присутствуешь в этом отряде.

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