Белорусы не хотят работать за гроши?4
- 15.06.2022, 10:27
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В апреле количество работающих белорусов упало до исторического минимума.
На фоне падения занятости Минтруда отчиталось о рекордном количестве свободных рабочих мест.
Наниматели к 1 июня 2022 года заявили государству сведения о наличии 92,4 тыс. свободных рабочих мест. За месяц это количество выросло на 900 единиц, пишет belmarket.by.
Большинство вакансий – для рабочих профессий (62,6%).
Количество свободных рабочих мест в базе Минтруда за май – максимальное для этого месяца за 12 лет наблюдений. В мае прошлого года вакансий было на 13 тысяч меньше. Абсолютный рекорд по количеству вакансий по версии Минтруда наблюдался в феврале нынешнего года – 97 047.
40% всех вакансий, о которых известно министерству, находятся в Минске и Минской области.
Несмотря на рост вакансий, количество работающих белорусов снижается. По последним данным, в апреле 2022 года было занято 4234,1 тыс. человек. Это исторический минимум.
За последний 12-месячный период количество занятых сократилось на 53,3 тыс. чел. (с апреля 2021 г. по апрель 2022 г.).